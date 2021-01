Koploper Union heeft zaterdag een 0-2 zege geboekt bij RWDM op de 17e speeldag in de 1B Pro League.

Union zat al na vijf minuten op rozen in het burenduel, dankzij de treffer van Siebe Van der Heyden. Dante Vanzeir lukte de 0-2 in de 60e minuut. Met 41 punten staat Union royaal op kop. Lommel en Westerlo, dat zondag nog Lierse Kempenzonen ontvangt, volgen op 14 punten. RWDM is zesde met 22 punten.