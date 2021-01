21 brandweerlui gewond bij brand in appartementsgebouw in New York

Bij een brand in een in verval geraakt appartementsgebouw in New York zijn zaterdag 21 brandweerlui gewond geraakt, van wie 4 ernstig.

De brand brak zaterdagochtend uit in een leegstand appartement op de eerste verdieping van het gebouw in de wijk Harlem, dat eigendom is van de stad. Het gebouw zou binnenkort gerenoveerd worden. Vijf families verbleven nog in het gebouw.

Het vuur vond al snel een weg naar de andere verdiepingen van het gebouw. De bewoners konden het gebouw verlaten en werden opgevangen in een bus, wegens de vriestemperaturen in New York.

Zowat 200 brandweermensen werden ingezet om het vuur te bestrijden. Na enkele uren was de brand onder controle. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.