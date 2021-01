Zeker tien doden bij busongeval in Cuba

Zeker tien mensen zijn in Cuba om het leven gekomen en 24 anderen gewond geraakt bij een ongeval met een bus die onderwijzers vervoerde. Het ongeval gebeurde op een weg tussen Havana en de naburige provincie Mayabeque. Dat melden de Cubaanse autoriteiten.

“We betreuren het verlies aan menselijk leven en de gewonden bij het busongeval in Mayabeque. Ons medeleven gaat uit naar de families en vrienden”, aldus de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel.

Het ongeval gebeurde vrijdagavond nabij Güines op zowat 54 kilometer van Havana. Negen mensen stierven ter plaatse, een persoon in het ziekenhuis. De autobus raakte van de weg en ging over de kop. De gewonden zijn overgebracht naar ziekenhuizen in de buurt en in de hoofdstad.