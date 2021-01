Groen-voorzitter Meyrem Almaci over geruzie tussen politici en experts: “Elke dag iets toeteren is niet goed voor het mentale welzijn”

De rust en eenvoud van de stilte. Het is een filosofische boodschap die Groen-voorzitter Meyrem Almaci zondagochtend predikt in ‘De Zondag’. Met name in het verhitte coronadebat, waar politici en experts soms wel over elkaar lijken te vallen om aan het woord te mogen komen. Maar volgens Almaci is dat overaanbood aan meningen kwalijk voor het mentaal welzijn van de bevolking.

Almaci leek al enkele maanden verdwenen van het podium, maar dat noemt ze zelf “een bewuste keuze”. Want: “De regering moet haar eigen parcours rijden. Een voorzitter moet geen schoonmoeder zijn.” Diezelfde lijn wil Almaci ook aanhouden als het gaat om aanbevelingen over de aanpak van het coronavirus. “Of er een strengere lockdown moet komen? Daar kan ik niet op antwoorden, omdat de situatie elke dag verandert. Begrijp me niet verkeerd: die vraag is legitiem, hoor. Maar ik alleen kan dat niet bepalen. Dan is het beter dat ik zwijg.”

“Er zijn al genoeg politici die valse hoop geven. Ik erger mij daaraan. De ene dag dit zeggen, de andere dag iets anders: dat vreet aan de mensen.” Of ze dan misschien MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez bedoelt? “Ik zal geen namen noemen, maar ik zie tafelspringers in oppositie en meerderheid. Ik doe daar niet aan mee. Het is misschien daarom dat ik minder in beeld kom. Weet u: dit zijn makkelijke tijden voor wie zich wil profileren. Maar wie dat doet, moet zich goed bewust zijn van de nefaste gevolgen op lange termijn. Iemand valse hoop geven, is zo schadelijk. Wij moeten de mensen houvast geven.”

“Pijnlijk” conflict tussen Bouchez en Van Ranst

Het openlijke conflict tussen Bouchez en professor Marc Van Ranst in ‘Terzake’ deze week noemt Almaci dan ook “pijnlijk”. “Ik heb de tv uitgezet. Wie heeft daar nu iets aan? Ik heb liever geluisterd naar de serene woorden van de premier in de Kamer. Ik sta volledig achter zijn pleidooi voor meer rust in het debat.”

Al benadrukt Almaci wel dat ze veel respect heeft voor de virologen. “Zij hebben het vuile werk opgeknapt voor de afwezige regering in de eerste lockdown. We moeten hen dankbaar zijn. Ze leveren ook echt fantastisch werk. Maar het zijn niet de virologen die beslissen. De politiek beslist. Ik wil iederéén oproepen, virologen, opiniemakers en politici: wees sereen in deze woelige tijden. De mensen hebben geen nood aan opbod en geruzie. Elke dag iets toeteren, dat is écht niet goed voor het mentaal welzijn. Integendeel, dat verhoogt de onzekerheid.”