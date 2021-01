Paard valt in meters diepe put na ondergrondse waterstroom in Sint-Pieters-Leeuw

Sint-Pieters-Leeuw / Vlezenbeek - De brandweerzone Vlaams-Brabant West heeft zaterdag haar werk gehad: in Sint-Pieters-Leeuw was een paard in een meters diepe put gevallen, die was ontstaan na een ondergrondse waterstroom. Er kwam een kraan aan te pas om het dier uit de put te hijsen.

Door een ondergrondse waterstroom ontstond zaterdagnamiddag omstreeks 16 uur een diepe put in een wei in de Postweg in deelgemeente Vlezenbeek. Een paard zakte met de grondverzakking mee naar beneden, en raakte op eigen kracht niet meer op begane grond. De brandweer moest ter plaatse komen met een verreiker om het dier omhoog te hijsen. Met succes: “Het dier komt er met de schrik vanaf”, meldt de brandweer.

Foto: Brandweerzone Vlaams-Brabant West

