Gevaar lijkt geweken: piek bereikt op Vlaamse waterwegen, enkel nog overstromingsalarm voor Ourthe

Op de meeste onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen is de piek intussen bereikt en zijn de waterpeilen aan het dalen. Dat valt zondagochtend te lezen op de website waterinfo.be van de Vlaamse overheid.

Door de vele neerslag van de voorbije dagen zijn er nog steeds overstromingen van niet-bevaarbare waterlopen in Vlaanderen, zo valt te lezen. Het gaat om niet-kritieke overstromingen, waarbij weilanden, akkers en naturgebieden ondergelopen zijn. “De laatste neerslagzone verliet gisterenavond het land, sinds dan bleef het overal droog. Ondertussen is op de meeste locaties de piek bereikt en zijn de waterpeilen op de onbevaarbare waterlopen dalende.”

Het blijft zondag overwegend droog en dus kan het waterpeil van de beken dalen. “Op enkele traag reagerende waterlopen zal het peil nog langere tijd verhoogd blijven. Vanavond gaat het terug regenen vanaf het westen, maar de neerslaghoeveelheden blijven beperkt en zullen geen problemen veroorzaken op de onbevaarbare waterlopen.”

Komende dinsdag en woensdag is verse neerslag voorspeld, maar het waterpeil van de onbevaarbare waterlopen zou lager blijven dan de voorbije dagen. Kritieke overstromingen worden niet voorspeld.

Enkel nog overstromingsgevaar op deel van Ourthe

In Wallonië geldt zondagochtend enkel nog voor het lagergelegen gedeelte van de Ourthe een overstromingsalarm. Daar is de rivier dus buiten de oevers getreden, zo leert de laatste evaluatie van de Waalse overheidsdienst voor de waterwegen. Elders in Wallonië waar vrijdag en zaterdag hetzelfde alarmniveau gold, zijn de waterstanden intussen gezakt. Ook de komende uren zou het water blijven zakken.

Naast het lagergelegen gedeelte van de Ourthe was sinds vrijdagavond ook een overstromingsalarm van kracht voor de Our, alsook de Vesder en zijrivieren en de Amblève en zijrivieren. Op de meeste van die plaatsen is de alarmfase dus niet langer van kracht, maar wel de pre-alarmfase. Dat is ook het geval voor andere waterlopen in het zuiden van het land, onder meer voor delen van de Maas. Hier blijft dus waakzaamheid geboden. Op het hogergelegen gedeelte van de Maas blijft het peil nog stijgen, op het lagere stuk blijft het waterpeil hoog door de wateraanvoer van de Ourthe.

Na het zakken van de waterstanden zaterdag, is er door de regenval van de voorbije uren nu een kleine stijging voor de meeste waterlopen met een pre-alarmfase. Maar dat zou moeten stabiliseren en nadien zakken.