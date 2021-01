Exit Lamkel Zé bij Antwerp? Turkse ploeg doet Kameroense winger huurvoorstel met (vrijblijvende) aankoopoptie van 3,5 miljoen

Nadat hij tegen Waasland-Beveren opnieuw (tweemaal) heeft gescoord, zijn er toch nog buitenlandse clubs die Didier Lamkel Zé (24) overwegen, niet toevallig Turkse. Die hebben immers geld en lijken op zowat elke ‘overbodige’ speler uit de Jupiler Pro League te azen.

Clubs als Ankaragücü, Konyaspor en Kasimpasa hadden eerder interesse, maar de meesten haakten af na de hetze rond het Anderlecht-shirt dat Lamkel Zé begin januari droeg. Denizlispor echter zet nog even door. Het legde zaterdag een voorstel neer waarbij het de Kameroense winger gratis zou huren, maar wel zijn loon zou overpakken (en voor de korte periode gevoelig zou verhogen), en stelt ook een aankoopoptie van 3,5 miljoen euro voor. Voor de Great Old is dat echter weinig interessant, want het garandeert niks - de optie is voor Denizlispor, dat nota bene grote kans maakt om te degraderen, vrijblijvend - en intrinsiek is de speler meer waard.

Eerder - weken terug, nog vóór de hetze - kwam er een bod binnen uit het Midden-Oosten, van het Qatarese Umm-Salal, maar ook dat ging ook om een gratis huur, zelfs zónder aankoopoptie. Reeksgenoot Al-Rayyan dacht ook nog aan Lamkel Zé, maar kon enkel een move doen als bijvoorbeeld Yohan Boli (27, ex-STVV) vertrok. Dat is niet gebeurd. Het verhaal-Panathinaikos draaide zoals reeds bekend ook op niks uit. Antwerp heeft nog tot maandagavond om al dan niet in te gaan op een bod.