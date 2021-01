“Ik lag al in bed toen ik het nieuws hoorde”: Amerikanen schuiven zelfs in pyjama aan voor coronavaccin nadat diepvriezer in ziekenhuis uitvalt

In badjassen en pyjama’s stonden ze zaterdagavond op straat aan te schuiven aan ziekenhuizen in de Amerikaanse stad Seattle, nadat gemeld werd dat iedereen die dat wilde gevaccineerd kon worden tegen het coronavirus. De reden voor die abrupte en onverwachte mededeling: een diepvriezer in een ziekenhuis was uitgevallen, waardoor een grote hoeveelheid dosissen van het vaccin onbruikbaar dreigde te worden.

Nadat een diepvriezer in het Kaiser Permanente-ziekenhuis was uitgevallen, moesten de 1.600 Moderna-vaccins in kwestie snel toegediend worden, anders moesten ze weggegooid worden. In samenwerking met twee andere ziekenhuizen werd daarop beslist om de vaccins in kwestie aan te bieden aan het brede publiek. Om 23 uur ’s avond werd een oproep gelanceerd dat “wie snel kwam, de zeldzame kans kreeg om nu al gevaccineerd te worden.” “We moeten die 1.600 dosissen in de armen van mensen krijgen in de komende 12 uur”, klonk het even later ook op een persconferentie.

Minuten later stonden er al lange rijen wachtenden aan de ziekenhuizen in kwestie. Mensen vertelden er aan lokale televisieploegen hoe ze “thuis in de zetel zaten”, “de afwas aan het doen waren”, of “naar het nieuws aan het kijken waren” toen ze het nieuws hoorden. Anderen lagen al in bed en haastten zich zo dat ze zelfs niet de tijd namen om zich aan te kleden, maar liever in pyjama op straat stonden, om deze buitenkans niet aan zich voorbij te laten gaan.

Om half vier zaterdagnacht was de geïmproviseerde vaccinatiecampagne al achter de rug.