Man gedood door Israëlisch leger bij mesaanval op Westelijke Jordaanoever

Een Palestijn is zondag door het Israëlische leger gedood toen hij probeerde een mesaanval uit te voeren in het gebied Gush Etzion, een Israëlisch nederzettingenblok tussen Jeruzalem en Bethlehem op de bezette zuidelijke Westelijke Jordaanoever, zei het leger.

“Er werd melding gemaakt van een mesaanval op het kruispunt van Gush Etzion, ten zuiden van Bethlehem, de aanvaller werd geneutraliseerd”, zei het leger in een verklaring zonder te specificeren op wie de aanval gericht was. Het Israëlische leger voegde daar aan toe dat de aanvaller een Palestijn was en dat hij “dood is”.

De Westelijke Jordaanoever is een Palestijns gebied dat sinds 1967 door de Hebreeuwse staat wordt bezet. Er wonen ongeveer 2,8 miljoen Palestijnen, terwijl er meer dan 450.000 Israëli’s in nederzettingen verblijven, die volgens het internationaal recht illegaal worden beschouwd.

Vanaf oktober 2015 waren er gedurende enkele maanden regelmatig anti-Israëlische aanvallen, meestal uitgevoerd door jonge Palestijnen met messen, maar soms ook met vuurwapens. Dat geweld is sindsdien in intensiteit afgenomen, maar duikt sporadisch nog op.