Gitarist achter één van de bekendste gitaarrifjes uit muziekgeschiedenis overleden

Gitarist Hilton Valentine van de Britse band ‘The Animals’ is op 77-jarige leeftijd overleden. Valentine was de man achter één van de bekendste gitaarriffjes uit de muziekgeschiedenis: die van de klassieker ‘The House of the Rising Sun’.

‘The Animals’ brachten hun versie van de Amerikaanse klassieker uit in 1964. Ze zouden naar verluidt voor het nummer hebben gekozen omdat ze er geen royalty’s voor hoefden te betalen, de opname zou amper tien minuten geduurd hebben. Maar het zou wel hun doorbraak betekenen: het stond bovenaan de hitlijsten in Groot-Brittannië én in de VS.

Valentine verliet ‘The Animals’ in 1966 voor een solocarrière, maar keerde later nog wel terug voor enkele reünies van de groep.

Eric Burdon, zanger van ‘The Animals’ nam op Instagram afscheid van zijn vriend. “De opening van ‘Rising Sun’ zal nooit meer hetzelfde klinken! Je speelde het niet alleen, je beleefde het. We hebben samen leuke tijden beleefd. Rock in Peace.”