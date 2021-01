Meer dan 1.000 arrestaties bij Navalny-protesten in Rusland

De Russische politie heeft zondag al minstens duizend aanhangers van Aleksej Navalny gearresteerd, tijdens protesten waarin de vrijlating te vragen van de oppositieleider geëist wordt. De politie heeft intussen het centrum van Moskou afgesloten om te beletten dat de betogers tot daar raken.

Volgens burgerechtenportaal OWD-Info vond het grootste aantal arrestaties plaats in Moskou (142), gevolgd door Vladivostok (113), aan de andere kant van het land, vervolgens in Novosibirsk (93) en in Krasnoyarsk (91) in Siberië.

De aanhangers van Navalny hebben voor het tweede weekend op rij in heel het land opgeroepen tot protest. De 44-jarige Kremlincriticus keerde eerder deze maand terug naar Rusland, nadat hij in Duitsland behandeld was voor een bijna fatale vergiftiging met het zenuwgas novitsjok. Bij zijn aankomst in Moskou werd hij, zoals aangekondigd, meteen in voorlopige hechtenis genomen in afwachting van een proces volgende week. Navalny houdt Poetin en de geheime dienst FSB verantwoordelijk voor de aanslag op zijn leven, maar zij ontkennen.