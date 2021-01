Italië gaat vaccin van AstraZeneca maar gebruiken tot de leeftijd van 55

Italië raadt aan mensen maar tot de leeftijd van 55 te vaccineren met het coronavaccin van AstraZeneca. Eerder besliste Duitsland al om het vaccin niet te gebruiken bij 65-plussers, omdat er te weinig gegevens zijn over de werkzaamheid bij die leeftijdsgroep.

het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) kende vrijdag een voorwaardelijke vergunning toe aan het vaccin van AstraZeneca, voor iedereen boven de 18 jaar. Volgens de Italiaanse autoriteiten tonen de gegevens over de effectiviteit van het vaccin bij mensen ouder dan 55 echter een “zekere mate van onzekerheid”. Het Italiaanse geneesmiddelenbureau Aifa raadt daarom het vaccin van de Brits-Zweedse groep aan voor mensen tussen 18 en 55 jaar, tot er meer goed onderbouwde gegevens beschikbaar zijn.

Duitsland had eerder al laten weten het vaccin niet te willen gebruiken voor 65-plussers. Het gaf aan niet te kunnen zeggen hoe goed het vaccin werkt bij 55-plussers, omdat er relatief weinig mensen van die leeftijd aan de studies deelnamen. Het EMA baseert zich bij zijn keuze om de vergunning te laten gelden voor die leeftijdsgroep op de duidelijke immuniteitsrespons die het bij de oudere deelnemers aan de studies waarnam en op de ervaring met andere vaccins. Bovendien is het EMA zeker dat het vaccin veilig is.

In eigen land zei viroloog Steven Van Gucht vrijdag dat binnen enkele weken data uit het Verenigd Koninkrijk worden verwacht, waar het AstraZeneca-vaccin reeds op grote schaal werd toegediend aan ouderen. “Het Verenigd Koninkrijk heeft een zeer goed registratiesysteem en die gegevens zullen waarschijnlijk ook beschikbaar zijn voor wij beginnen met het vaccineren van 65-plussers.”