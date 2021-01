Deel van iconische Amerikaanse snelweg ‘Highway 1’ ingestort na overstroming

In de Amerikaanse staat Californië is een groot stuk van de bekende Highway 1 weggespoeld nadat er een overstroming ontstond na de doortocht van een zware storm. Er blijft alleen nog een diepe krater over. Volgens de lokale politie ligt de snelweg bezaaid met brokstukken en bomen, en staat een groot deel nog steeds onder water. De snelweg werd dan ook meteen afgesloten voor alle verkeer.