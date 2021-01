“Radeloze winkeliers bellen ons in tranen op”: Mode-Unie en Unizo vragen hulp aan regering na “fiasco” bij wintersolden

Een rampzalige wintersoldenperiode, een golf nieuwe facturen voor de zomercollectie, en geen beterschap in zicht wat betreft lockdownmaatregelen: de modesector schreeuwt om extra steunmaatregelen om de coronacrisis te overleven. “Anders dreigt een domino-effect, wat zal leiden tot een golf van faillissementen en jobverlies”, klinkt het. “Het is niet vijf voor twaalf, het is twaalf uur.”