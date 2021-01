Gezocht: exhibitionistische wielertoerist die al elf keer toesloeg in regio Brakel-Zottegem-Herzele

Brakel / Zottegem / Herzele - De politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor een exhibitionistische wielertoerist die vermoedelijk al sinds 2018 actief is. De man komt in aanmerking voor minstens elf feiten in de regio Herzele-Zottegem-Brakel.

De verdachte is een blanke man van ongeveer 1,75 meter, tussen de 30 en de 35 jaar, met kort donkerblond of bruin haar, soms met een stoppelbaard, dan weer een vollere baard en in fietskledij. Hij maakte sinds juli 2018 minstens elf slachtoffers op het Mijnwerkerspad tussen Brakel en Zottegem en op de Trambaan tussen Sint-Lievens-Esse en Herzele. Het meest recente feit dateert van 7 september 2020.

De man, die wellicht uit de regio van de Vlaamse Ardennen komt, valt zowel oudere vrouwen als jonge meisjes lastig die alleen op pad zijn. Hij zit meestal op een bank te rusten met zijn zwarte mountainbike naast zich. In goed Nederlands en heel vriendelijk vraagt hij meestal na een eerste gewone foto met zijn eigen gsm een tweede foto te nemen waarbij hij zijn hand in zijn broek steekt of zijn broek snel naar beneden doet. Alle slachtoffers gooiden zijn gsm op dat moment weg en maakten zich vervolgens uit de voeten.

De verdachte wordt door de slachtoffers omschreven als vriendelijk en beleefd. Sommige slachtoffers omschrijven hem zelf als knap met opvallend mooie witte tanden. Hij draagt bijna altijd wielerkledij en meestal heeft hij een helm op en soms een sportbril. Hij heeft verschillende outfits, waaronder zeker een blauwe fietstrui en een rood-zwarte van het merk ‘Doltcini’.

In ‘Faroek’, het opsporingsprogramma van VTM dat zondagavond wordt uitgezonden, verklaart een jogster dat hij haar met de fiets achtervolgde en bleef vragen om van hem een foto te nemen. De man sloeg pas op de vlucht toen hij fietsers in de tegenovergestelde richting opmerkte. Een ander slachtoffer vertelt hoe hij dwars over het Mijnwerkerspad haar stond op te wachten en begon te masturberen.

Wie de persoon op de robotfoto herkend, wordt door het parket van Oost-Vlaanderen gevraagd om contact op te nemen met het gratis nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.be. Ook vermoedt het parket dat er nog meer slachtoffers zijn. Met hen zouden de speurders ook graag spreken. Zij kunnen via dezelfde kanalen contact opnemen met de politie.