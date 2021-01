Duitser en Oostenrijker komen om bij lawines in Tirol

Een Duitse tiener en een Oostenrijker zijn om het leven gekomen bij twee lawines in Tirol. De lawinewaarschuwingsdienst in de streek maakte melding van in totaal zeven lawines waarbij mensen waren getroffen. Naast de twee dodelijke ongevallen raakte niemand gewond.

Volgens de politie is het Duitse slachtoffer een 16-jarige inwoner van München die in Innsbruck woonde. De jongen was met twee vrienden aan het skiën in het gebied rond de Neunerkogel. Hij raakte op een hoogte van 2.150 meter bedolven onder de sneeuw. Zijn vrienden waarschuwden de reddingsdiensten. Toen een lawinehond de jongen twee uur later onder een halve meter sneeuw vond, was hij al overleden.

De Oostenrijker raakte op de Widdersberg begraven door een lawine. Twee wintersporters die in de buurt waren, konden de man met lawinezoekapparatuur op een diepte van twee meter lokaliseren, maar de reddingswerkers kwamen ook hier te laat.