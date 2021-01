Betogers zakken toch af naar Brussel voor protest tegen coronamaatregelen, politie voert eerste arrestaties uit

Brussel - Ondanks een verbod zakken zondagmiddag toch betogers af naar Brussel voor twee betogingen tegen de coronamaatregelen. De politie is massaal aanwezig, en voerde al enkele arrestaties uit. “Er heerst spanning”, aldus onze man ter plaatse.

Betogers wilden vandaag aan het Atomium en in de buurt van het Centraal Station betogen tegen de coronamaatregelen, maar die betogingen werden door de politie allebei verboden. Op sociale media werd wel nog opgeroepen om naar de hoofdstad af te zakken.

Om nieuwe ontsporingen of rellen te voorkomen, is de politie daarom massaal aanwezig. In het Centraal Station wordt er meteen overgegaan tot controles. “Vooral daar zien we dat er toch een aantal mensen afgekomen zijn”, aldus Olivier Slosse, woordvoerder van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. Omstreeks 11.15 uur werden daar ook de eerste arrestaties uitgevoerd.

“Aan de Heizel bleef dat zeer beperkt en wie daar opduikt raden we af om er te blijven”, klinkt het. Wie toch in de buurt van het station blijft hangen of niet wil weggaan, loopt het risico om gearresteerd te worden. De politie wil vermijden dat mensen samenkomen om alsnog te betogen.

Vorige zondag werd aan de Brusselse Kunstberg ook een betoging tegen klassenjustitie verboden, ook toen daagden toch heel wat betogers op. Die manifestatie werd toen gedoogd door de politie, maar liep nadien uit de hand waarna er massaal werd overgegaan tot arrestaties.

Personen die vandaag toch aanstalten maken om te manifesteren in Brussel zullen we aanspreken, ontraden om ter plaatse te blijven en indien nodig bestuurlijk aanhouden. https://t.co/crEwqIa1bw — PolBru (@zpz_polbru) January 31, 2021

Foto: amg

Foto: amg