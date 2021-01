Privéjet glijdt van landingsbaan op luchthaven van Antwerpen

Antwerpen - Op de luchthaven van Antwerpen is zaterdagavond een zakenjet bij de landing in de problemen gekomen. Door de gladheid schoof het toestel van de landingsbaan. Er vielen geen gewonden, zo is zondag vernomen bij de brandweer.

Het vliegtuig, een Cessna-toestel van de Kroatische maatschappij Jung Sky was zaterdagavond vanuit Napels naar Antwerpen gevlogen. Bij de landing op de luchthaven in Deurne kwam het toestel in de problemen door het gladde weer. Het schoof door en kwam in het gras naast de landingsbaan terecht.

“Wij zijn zaterdagavond rond 21.20 uur opgeroepen om bijstand te verlenen”, zegt Jasmien O van de Antwerpse brandweer. “Met twee technische wagens hebben we het toestel weer op de landingsbaan getrokken.” Bij het incident vielen geen gewonden.