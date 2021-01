Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA): “Geen verlies van leerkrediet of studietoelagen na coronasemester”

Studenten in het hoger onderwijs die niet geslaagd zijn voor een vak uit het eerste semester van de afgelopen examenperiode en dat tekort niet kunnen goedmaken in de tweede zittijd, mogen geen leerkrediet of studietoelagen verliezen. Dat gaat minister van Onderwijs Ben Weyts voorstellen aan het Vlaams Parlement. “De studenten hebben in het eerste semester amper de binnenkant van een aula gezien”, zegt Weyts. Daarom vindt de minister dat “wie gebuisd is na zo een abnormaal semester, niet nog eens extra gestraft moet worden met een verlies aan leerkrediet”.

Het Vlaams Parlement besliste vorig jaar dat studenten in het hoger onderwijs geen leerkrediet of studietoelagen verliezen als ze niet geslaagd zijn voor een vak dat gedoceerd werd in het 2de semester van het academiejaar 2019-2020. De coronacrisis had immers vanaf maart 2020 een enorme impact op de studenten, die van de ene dag op de andere verbannen werden naar achter hun eigen computer.

Minister Weyts vraagt nu aan het Vlaams Parlement om dezelfde uitzondering opnieuw toe te staan voor de examens na het eerste semester van academiejaar 2020-2021. Studenten die tijdens de net afgelopen examens van januari gebuisd zijn voor een vak en dat tekort niet kunnen goedmaken in tweede zittijd, mogen ook dit keer geen leerkrediet of studietoelagen verliezen. Die regeling is dan wel enkel van toepassing op de examens na het eerste semester: over de examens van juni wordt op dit moment nog geen beslissing genomen. Het voorstel werd de voorbije week besproken met de Vlaamse Vereniging van Studenten, de Vlaamse Interuniversitaire Raad, en de Vlaamse Hogescholenraad.

“Ik heb bewust gezwegen tot ná de examens”, zegt Ben Weyts. “Als je dit al aankondigt voor of tijdens de examenperiode, dan ondergraaf je het hele examenproces. Studenten moeten alle examenkansen ten volle benutten. Maar nu de examens van januari achter de rug zijn, vraag ik aan het Vlaams Parlement om opnieuw mild te zijn voor de studenten. Ze moeten het al maanden helemaal alleen achter hun computer rooien. In deze abnormale en loodzware omstandigheden mogen we tekorten niet bestraffen met een verlies aan leerkrediet.”