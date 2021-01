Tarik Tissoudali is zopas aangekomen op het oefencomplex van AA Gent in Oostakker. De ultieme poging van DC United heeft hem niet meer van de wijs kunnen brengen.

Financieel kon de nieuwe ploeg van Hernan Losada niet wedijveren met Gent. Ook sportief had Tissoudali de keuze al gemaakt. Later vandaag legt Tissoudali in principe zijn medische tests af in het UZ Gent.