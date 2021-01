Franse politie legt orgie stil met 81 (!) deelnemers

De Franse politie heeft vrijdagavond een orgie in Collégien (in het departement Seine-et-Marne) stilgelegd. In totaal werden 81 deelnemers beboet voor het niet respecteren van de avondklok, 3 van hen werden opgepakt en ondervraagd.

De lokale politie werd vrijdagavond door buurtbewoners op de hoogte gebracht van een feestje in een steegje, niet ver van de A4-snelweg. Toen de agenten rond 21 uur arriveerden, konden ze op de parkeerplaats al elf mensen verbaliseren voor het niet respecteren van de avondklok. De verdachten kregen meteen een boete van 135 euro.

Om 23 uur kreeg de politie gerechtelijke toestemming om het magazijn waar het feestje plaatsvond, te betreden. De agenten troffen er een orgie aan met in totaal liefst 81 deelnemers. Er werden geluids- en lichtinstallaties in beslag genomen, net als alcohol. Pas om 1 uur was het feestje opgeruimd.

Drie verdachten werden voor verhoor meegenomen naar het politiekantoor, in de hoop de identiteit van de organisator te achterhalen. Niemand werd aangehouden.