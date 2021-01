Terwijl de ziekenhuisopnames bij ons dalen en de situatie langzaam weer de goede richting lijkt uit te gaan, zijn er tal van andere landen waar de situatie alarmerend is. Portugal bijvoorbeeld, waar de ziekenhuizen overvol liggen en hulp nodig is vanuit andere Europese landen. Een overzicht.

De situatie is op dit moment het meest nijpend in Portugal. Met op dit moment 1.429 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners over een periode van 14 dagen zijn zij de koploper in Europa op dit moment ...