Kate Middleton breekt lans voor mentale gezondheid: “Dit is een uitdagende tijd voor iedereen”

In het Verenigd Koninkrijk begint binnenkort de ‘week voor mentale gezondheid bij kinderen’. Kate Middleton maakt van de gelegenheid gebruik om een lans te breken voor mentale gezondheid, niet alleen kinderen maar ook ouders. “Dit is een uitdagende tijd voor iedereen”, klinkt het in een videoboodschap die de hertogin van Cambridge op Twitter zette. “Dus zorg ook voor jezelf. Vind manieren om je gedachten en ideeën te delen of zoek iemand om mee te praten.”