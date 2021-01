Club Brugge versaagt niet. De regerende landskampioen verliest geen vaart in zijn jacht op de titel. Dat Noa Lang uitblonk, is nog nauwelijks nieuws. Daarom deze keer de focus op die andere Club-speler die al weken op hoog niveau voetbalt: Clinton Mata.

We moeten het Robert Martinez nageven. De bondscoach was nog maar enkele weken in functie en hij informeerde al of de in Verviers geboren Clinton Mata, toen nog anoniem bij Charleroi voetballend, niet ...