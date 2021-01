Meerdere doden bij aanslag op hotel in Mogadishu

In de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn verscheidene doden gevallen bij een aanslag op een hotel. Een kamikaze bracht zich zondag in een auto tot ontploffing voor de ingang van Afrik Hotel, meldde een verslaggever van het persbureau dpa ter plaatse. Na de explosie waren schoten te horen.

Vermoedelijk hebben aanvallers het hotel bestormd, zei een politieagent, Ali Hassan. Meer dan negen mensen werden volgens hem gedood. Verscheidene ambulances kwamen ter plaatse om gewonden weg te voeren.

Wie achter de aanval zit, is nog onduidelijk. De soennitische terreurmilitie Al Shabaab pleegt telkens weer aanslagen in Somalië. Vaak heeft ze het daarbij op hotels gemunt waar politici, veiligheidstroepen maar ook gewonde burgers elkaar ontmoeten.

Sinds jaren vechten de fundamentalisten om de heerschappij over het arme land in de Hoorn van Afrika. Ze controleren grote delen van het zuiden en midden van Somalië. Op 8 februari worden presidentsverkiezingen gehouden in het land.