Genk wil Juklerod graag al binnenhalen voor volgend seizoen

Dat de kans klein is dat Simen Juklerod (26) nog bij Antwerp verlengt, is bekend. De linksback kreeg namelijk nog geen positieve signalen van het bestuur en heeft daarom al zijn zinnen op een transfer gezet. Hij staat bij heel wat buitenlandse clubs op de radar – het Spaanse Celta en het Italiaanse Atalanta bijvoorbeeld –, maar de kans bestaat nu ook dat hij bij een Belgische concurrent terechtkomt.

Racing Genk toont immers verregaande interesse in de Noor. De Limburgers zien in hem een opportuniteit voor volgend seizoen, aangezien hij eind juni dus een vrije speler is. Niks houdt hen tegen om de deal nu al snel in orde te brengen. Op de Bosuil zit Juklerod al aan 87 duels, waarin hij vijf keer scoorde en dertien assists gaf. Sinds eind december is hij echter tweede keus na Jordan Lukaku. Schieten ze op de Bosuil alsnog voor hem in actie of laten ze hem gratis gaan?