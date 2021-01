Leider Atlético Madrid laat in Cadiz geen punten liggen

Atlético Madrid heeft zondag op de 21e speeldag van La Liga met 2-4 gewonnen van Cadiz, dankzij onder meer twee doelpunten van Luis Suarez (28. en 50.). Yannick Carrasco was er vanwege een coronabesmetting niet bij.

Ondanks vier mooie doelpunten kende Atlético Madrid geen gemakkelijke avond tegen het bescheiden Cadiz, dat dertiende staat in de Spaanse competitie. Na het openingsdoelpunt van Suarez op vrije trap, kwam Cadiz langszij via Alvaro Negredo (35.).

Saul Niguez bracht de koploper met een gelukje opnieuw op voorsprong (44.). Cadiz had nog een kans om voor rust opnieuw gelijk te komen, na handspel van Koke in het strafschopgebied. De VAR trok echter de beslissing in.

Atlético Madrid kreeg na rust wel een strafschop, waar Suarez geen problemen mee kende.

Toch kwam Cadiz via een tweede doelpunt van Alvaro Negredo opnieuw aandringen, 2-3. Koke bracht Atlético pas in de 88e minuut naar veilig water (2-4).

In de stand heeft Atlético tien punten voorsprong op Real Madrid, dat zaterdag in eigen huis verloor van Levante. Atlético heeft bovendien één wedstrijd minder gespeeld. Real moet zondagavond mogelijk FC Barcelona naast zich dulden, op voorwaarde dat de Catalanen geen punten laten liggen in het thuisduel tegen Athletic Bilbao.