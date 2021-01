Oorlogsveteraan ‘Captain Tom’ Moore (100) testte vorige week positief op coronavirus, nu opgenomen in ziekenhuis

De Britse oorlogsveteraan Captain Tom Moore (100) is besmet geraakt met het coronavirus. De man die wereldberoemd werd vanwege zijn corona-inzamelingsactie heeft moeite met ademhalen en is opgenomen in het ziekenhuis, maar ligt niet op de intensive care. Dat maakte zijn familie bekend via Twitter.

De 100-jarige oorlogsveteraan kreeg de jongste weken te kampen met ademhalingsproblemen. Volgens zijn dochter had hij een longontsteking opgelopen en om die reden werd hij nog niet gevaccineerd tegen Covid-19. Toch liet hij zich testen, en vorige week bleek dat hij besmet was geraakt met het virus.

Captain Tom herstelde thuis, maar afgelopen weekend kreeg hij te veel problemen met ademen. “Hij is daarom naar het ziekenhuis gebracht, waar hij beademd wordt. Hij ligt niet op intensieve zorg”, meldt zijn dochter Hannah. “We hopen dat hij zo snel mogelijk kan terugkeren naar huis.”

De moeilijk ter been zijnde Captain Tom, een oorlogsveteraan die de Tweede Wereldoorlog meemaakte, werd vorig jaar wereldnieuws door met zijn rollator rondjes in zijn tuin te lopen en zo geld in te zamelen voor de bestrijding van het coronavirus. Zijn oorspronkelijke doel was om voor zijn honderdste verjaardag op 30 april duizend pond op te halen, maar het bedrag was op zijn verjaardag al tot 30 miljoen pond (33 miljoen euro) opgelopen.

De Britse koningin Elizabeth heeft hem voor zijn inzamelingsactie tot ridder geslagen. Vliegtuigen van de Britse luchtmacht vlogen als eerbetoon over zijn huis en hij kreeg de eretitel van kolonel.