Keith Gill (34), de man achter de revolte van de amateur-beleggers: een Wall Street-wolf met een huurhuis

In het echte leven is hij Keith Gill, een jonge vader uit Boston met een voorliefde voor Belgische bieren. Online is hij DeepFuckingValue, de aanvoerder van het legertje amateur-beleggers dat de machtige hefboomfondsen uitwringt en de wetten van de beurs op zijn kop zet. Elon Musk looft zijn strijd, politici van links en rechts ook. Al kan Gill net zo goed in de cel eindigen, voor beursmanipulatie.