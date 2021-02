Michel Vlap na kort gesprek met Kompany naar Arminia Bielefeld: “Ik kon hem geen garanties geven”

Daar is uitgeleende speler nummer 14. Anderlecht verhuurt Michel Vlap (23) aan de Duitse promovendus Arminia Bielefeld zonder aankoopoptie. Vrijdag na een kort gesprekje met Kompany bleek dat de Fries beter kon vertrekken.

Michel Vlap zat al niet meer in de selectie tegen Gent. De interesse van Bielefeld was er al even, maar vrijdag had Vlap nog een gesprekje met Vincent Kompany over zijn toekomst. Het duurde slechts enkele minuten en veel perspectief kreeg hij niet. Daarna ging het snel. Anderlecht vond een akkoord met Arminia dat in de Bundesliga tegen de degradatie strijdt voor een uitleenbeurt van 5 maanden. Alleen de medische keuring ontbreekt nog.

Bij RSCA dreigde Vlap naar de achtergrond te verdwijnen. Hij werd in 2019 nochtans voor 7 miljoen euro gekocht van Heerenveen, maar Kompany vond hemte statisch. De jongste drie matchen stond de Nederlander alleen uit noodzaak in de basis. Nu zijn er met Trebel, Ait El Hadj en Diaby genoeg alternatieven en straks komen daar ook Verschaeren en Ashimeru bij. Hoewel, die laatste traint nog altijd niet voluit na een covid-besmetting. Vlap was vorig seizoen nog goed voor 10 goals, maar scoorde dit jaar slechts 1 penaltytreffer. Hij heeft nog een contract tot 2024. Kompany gaf voor de partij tegen Gent een woordje uitleg voor de camera’s van Eleven Sports. “Michel is iemand die altijd wil spelen. Die garantie kan ik hem niet geven, want we hebben veel spelers die er (terug) bij komen. Dus we kijken voor een oplossing.”

Bakkali/Dimata

Op de laatste dag van deze transfermarkt probeert Anderlecht nog oplossingen te verzinnen voor Zakaria Bakkali en eventueel voor Landry Dimata. Sparta Rotterdam toonde interesse in een gratis/goedkope uitleenbeurt van Bakkali, maar die was niet erg happig. Tot fysieke tests kwam het niet en de deal gaat allicht niet door. Er is wel nog Spaanse interesse. Dimata - tot slot - wil zelf meer speelminuten dan bij RSCA. Hij speurt in Italië, Spanje, Portugal… Alleen zou Kompany liever hebben dat hij blijft, tenzij er een andere spits komt.