Groen wil ethnic profiling bij politie aanpakken

Groen dient een wetsvoorstel in om een einde te maken aan ethnic profiling, waarbij de politie bijvoorbeeld enkel allochtonen controleert. De partij vraagt om elke controle te registreren én te motiveren. Het doel: vertrouwen tussen jongeren en politie verbeteren.

Mensen controleren zonder dat daar een objectieve reden voor is, louter gebaseerd op bijvoorbeeld hun huidskleur. Dat is ethnic profiling en is een vorm van discriminatie. De partij Groen wil daar een einde aan maken en dient hierover samen met Ecolo in de Kamer een wetsvoorstel in.

“Etnisch profileren is verboden, maar in de praktijk blijkt dat het toch nog gebeurt”, zegt Kamerlid Stefaan Van Hecke (Groen). “Om dat aan te pakken, kijken we in de eerste plaats naar de controles zelf. Zo stellen we voor dat de politie bij elke controle uitlegt waarom die plaatsvindt. Zo’n motivering verhoogt de legitimiteit. Daarnaast stellen we voor dat elke controle geregistreerd wordt. De betrokkene krijgt dan een bewijs en de politie kan degelijke statistieken bijhouden als iemand daar vragen over heeft.”

Van Hecke hoopt dat politiemensen op die manier ook beter gaan nadenken over wat ze doen. “Het betekent dat je wel nog steeds bepaalde groepen kan viseren, maar enkel als daar een objectieve reden voor is”, aldus Van Hecke. “Als je bijvoorbeeld een verdachte hebt die er Aziatisch uitziet, dan kan je wel nog steeds mensen controleren op basis van hun Aziatische uiterlijk. Het gaat erover dat de willekeur moet stoppen. Niet rondrijden en stoppen om een groepje jongeren te controleren omdat ze een bepaalde huidskleur hebben.”

Eerder waren er al rapporten van Amnesty International en Unia die waarschuwden voor ethnic profiling, die soms ook onbewust gebeurt. Onder meer in Luik en Mechelen-Willbroek lopen hierover ook proefprojecten. “Het doel van ons voorstel is om het vertrouwen tussen politie en jongeren te verbeteren”, aldus nog Van Hecke. “Als jongeren te horen krijgen wat de precieze reden van de controle is, zullen ze die ook beter aanvaarden.”