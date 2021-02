Had je 555 miljoen, wat zou jij dan doen? Barcelona stapt naar rechtbank nadat megacontract van Lionel Messi wordt gelekt

555.237.619 euro. Daarvoor heeft u 444.190.095 croissants bij bakkerij Verellen in Wilrijk, 479.066 iPhone 12 Pro’s, 46.658 Fiat 500’s ofwel vier jaar Lionel Andrés Messi (33) in uw ploeg. De Spaanse krant El Mundo kwam zondagochtend naar buiten met exclusieve informatie over het contract van de Argentijnse sterspeler van Barcelona en dat deed in Catalonië behoorlijk wat stof opwaaien. Een woordje uitleg bij wat u gerust ‘a Messi situation’ mag noemen.