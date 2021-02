Beitar Jeruzalem gaat vol voor Refaelov, gesprekken met Gouden Schoen lopen

Waar ligt de toekomst van de Gouden Schoen? De besprekingen tussen Lior Refaelov (34) en Antwerp schoten nog niet op en dus overweegt de Israëliër, die in juni einde contract is, een nieuwe optie. Hij heeft een aanbod van Beitar Jeruzalem op zak, de gesprekken met de Israëlische club zijn volop aan de gang.

Beitar, de zesvoudige Israëlische kampioen en momenteel achtste in de Ligat Ha’Al, heeft de Gouden Schoen en sterspeler van Antwerp een financieel aantrekkelijk voorstel gedaan. Beitar heeft sinds kort een nieuwe rijke investeerder uit de Emiraten, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Nahyan. En die is erop uit om de beste Israëlische spelers in zijn ploeg te verzamelen, onder wie dus Refaelov. De onderhandelingen lopen, Refaelov zelf staat er voor open en denkt erover na. Van Beitar kan hij nu – voor de Israëlische deadline van 12 februari – voor 2,5 jaar tekenen, maar dat zal Antwerp natuurlijk niet zien zitten. Komende zomer kan het echter ook nog.

De vraag is of Antwerp alsnog in actie schiet. Een vraag die ook gesteld kan worden in het geval van Simen Juklerod (26). De Noorse linksback kreeg nog geen positieve signalen voor een verlenging en heeft daarom zijn zinnen gezet op een transfer. Racing Genk wil hem volgende zomer als vrije speler halen, ook AA Gent volgt zijn situatie op. Maar het dossier-Refaelov is toch nog belangrijker. De Israëlische middenvelder was dit seizoen de meest bepalende speler in het succes van Antwerp. Maar drie spelers maakten meer minuten dan hij en vooral: niemand scoorde meer dan hij. Hij zit aan tien goals, of zelfs elf, als we zijn winning goal in de bekerfinale tegen Club Brugge meetellen. In totaal zit hij overigens al aan 99 duels voor de Great Old. Morgen in de beker tegen La Louvière of zondag in de derby tegen Beerschot speelt hij zijn honderdste in rood-witte kleuren. We zijn benieuwd hoeveel er nog bijkomen, dat zal afhangen van zijn beslissing. Refaelov zit graag bij Antwerp en in Antwerpen – dat benadrukte hij al erg vaak. De club matcht ook met zijn sportieve ambities. Maar hij wil uiteraard snel duidelijkheid van het bestuur.

Niet alleen hier, ook in Israël, zal zijn toekomst trouwens een hot topic zijn. Refaelov die terugkeert naar zijn thuisland? Daar vragen plaatselijke bestuurders, fans en journalisten al jaren om.