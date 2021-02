Politieke leiders, onder wie Aung San Suu Kyi, in Myanmar opgepakt door leger

Politieke leiders, onder wie regeringsleider Aung San Suu Kyi, zijn in Myanmar opgepakt door het leger. Dat heeft een woordvoerder van haar partij bevestigd in de nacht van zondag op maandag. “We hebben gehoord dat ze vastgehouden wordt in Naypyidaw (de hoofdstad van het land, nvdr.), we gaan ervan uit dat het leger een staatsgreep aan het organiseren is”, aldus Myo Nyunt.