10.000 Oostenrijkers betogen tegen coronabeperkingen ondanks verbod

Ongeveer 10.000 mensen, onder wie neonazi’s, hebben zondag in Wenen in strijd met de coronamaatregelen betoogd tegen de avondklok en de lockdown die de Oostenrijkse regering heeft ingevoerd in een poging het coronavirus in te dammen. Zowat 850 mensen werden geverbaliseerd, zo meldt de politie zondagavond.

De politie had de betoging verboden, na een vorige optocht die half januari ook al 10.000 mensen bijeenbracht, waarbij velen geen mondmasker droegen en geen afstand hielden. Volgens de ordediensten gingen duizenden mensen zondagnamiddag toch in op een oproep van de extreemrechtse partij FPÖ, die het verbod op de betoging “schandalig” noemde. De politie pakte betogers op toen de menigte weigerde uiteen te gaan en naar het parlement wou optrekken.

Eerder had Herbert Kickl, gewezen minister van Binnenlandse Zaken en lid van de FPÖ, opgeroepen deze zondag de straat op te gaan om te protesteren teken de avondklok en de derde lockdown. Het was de eerste keer dat de partij een manifestatie organiseerde tegen maatregelen die de coalitie van groenen en conservatieven namen om het aantal Covid-19-besmettingen in te dijken. Scholen, sportzalen, hotels, restaurants, niet-essentiële winkels en cultuurhuizen zijn dicht in Oostenrijk.

