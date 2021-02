Derde vrouwenstaking op 8 maart

Het Collecti.e.f 8 maars organiseert op maandag 8 maart een derde nationale vrouwenstaking in België. Alle vrouwen en genderminderheden worden opgeroepen om die dag alle werk neer te leggen: betaald of onbetaald werk, zorg voor anderen, huishoudelijk werk, studies en consumptie. De actie wil al het onzichtbaar en ondergewaardeerd werk zichtbaar maken dat vrouwen dagelijks doen, aldus het persbericht.

Door de Covid-crisis is de economische kwetsbaarheid van vrouwen, de onderwaardering van vrouwelijke beroepen, het geweld op vrouwen, enzomeer alleen erger geworden. De coronacrisis heeft volgens het Collecti.e.f aangetoond hoe onmisbaar vrouwen zijn voor de reële economie. “Zonder ons had de wereld echt stilgestaan. De zorg, de voedingssector, het onderwijs, de zorg voor kinderen en ouderen worden hoofdzakelijk door vrouwen gedragen, vrouwen die vaak in precaire situaties zijn met moeilijke werkomstandigheden.”

Door van 8 maart 2021 een stakingsdag van alle vrouwen te maken, wil het collectief concrete vooruitgang boeken op weg naar een meer gelijke samenleving. De eisen van het Collecti.e.f richten zich op verschillende problematieken, zoals geweld, onderwijs, economische kwetsbaarheid en racistische discriminatie.

Lokale mobilisatiegroepen bereiden acties voor om stakers online en reëel, met respect voor de coronamaatregelen, te verenigen en te steunen in Antwerpen, Brussel, Hasselt, Bergen, Charleroi, Gent, Luik, Leuven, Kortrijk, Namen en Doornik. Aan de concrete uitwerking wordt nog gewerkt, aldus woordvoerster Magali Bosmans.