Aspirant-brandweerman (22) veroordeeld voor twee brandstichtingen (die hij zelf hielp blussen)

In mei vorig jaar stierven enkele kippen na een hevige brand in een stal in de Sint-Stevenstraat Foto: KOEN VAN WAESBERGHE

Gent / Zelzate - Een aspirant-brandweerman is maandag veroordeeld voor twee opzettelijke brandstichtingen bij nacht. Voor drie andere brandstichtingen werd de twintiger uit Zelzate vrijgesproken. “Hij stichtte branden om ze daarna zelf te kunnen blussen.”

“De man stichtte branden om ze daarna zelf te kunnen blussen. Dat deed hij in de zomer, wanneer het droog was, en de brand makkelijker kon overslaan. De feiten gebeurden dan nog eens ’s nachts, maar door alerte buren kon erger voorkomen worden. Toch stierven enkele kippen bij de branden en raakten enkele honden zwaargewonden. Maar de materiële en vooral mentale schade was groot.”

Met dit vonnis veroordeelde rechter Anthony Van Mol maandag een man (22) uit Zelzate tot veertig maanden celstraf onder probatie-uitstel voor twee opzettelijke brandstichtingen. De man moet zich houden aan een contactverbod met één van de slachtoffers. Ook kan hij niet meer actief zijn bij brandweer. Voor drie andere brandstichtingen kreeg de Zelzatenaar de vrijspraak.

Dode kippen

Eind mei vorig jaar brandde in Zelzate ’s nachts in de Sint-Stevenstraat een paardenstal uit. De paarden waren toen niet in de stal, maar enkele kippen stierven wel in de brand. “De schade was gigantisch”, zei de eigenares tijdens de zitting. “De weken erna sliep ik amper en bleven de beelden van de dode kippen door mijn hoofd gaan. Deze feiten kan ik gewoon niet verwerken.”

Tussen mei en juli 2020 ontstonden in Zelzate verscheidene branden. Telkens werden ze aangestoken. Het onderzoek bracht de politie naar een 22-jarige Zelzatenaar die werkte bij Brandweerzone Centrum. De man gaf zich daarop aan bij de politie en bekende één van de brandstichtingen. “Mijn cliënt heeft spijt hiervan en betaalde ook een schadevergoeding aan die vrouw”, zegt zijn advocaat Nelson Vanlocke.