Geen sneltesten voor juryleden op assisenproces: “We krijgen er geen. Ik ga een kaarsje branden”

De juryleden op het assisenproces van Kristel Appelt (27) en Björn De Candt (30) in Leuven, konden vanmorgen geen sneltest afleggen om te controleren of ze al dan niet besmet zijn met het coronavirus. Dit tot teleurstelling van de voorzitter.

“Ik had jullie vanmorgen allemaal wat vroeger laten komen, in de hoop jullie vooraf een sneltest te kunnen laten afleggen”, zo sprak de voorzitter Veerle Aelbrecht de jury bij de aanvang van het proces maandagochtend toe. Twaalf juryleden en twee reserveleden moeten oordelen over de moord op Andy Vandereyt, in december 2018. Ze zullen daarvoor zeven dagen samenzitten in de assisenzaal.

De vroege komst van de juryleden was vergeefs. De voorzitter legde uit dat ze hemel en aarde had bewogen om de juryleden vooraf te kunnen laten testen. “We krijgen geen preventieve sneltesten van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Ik ga een kaarsje branden.”

Ze drukte de juryleden daarna op het hart om voorzichtig te zijn, en om zich allemaal aan de maatregelen te houden. Er zijn in de assisenzaal glazen tussenschotten geplaatst, tussen de stoelen waarop de juryleden moeten plaatsnemen.

LEES OOK. Kristel (27), de vrouw op wie je maar beter niet verliefd wordt

Onbetrouwbaarheid

“In het kader van de huidige teststrategie worden er geen sneltesten afgenomen bij gewone personen die geen symptomen hebben”, zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Er zijn wel enkele situaties gedefinieerd waarin het nuttig is om zo’n sneltest te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan teruggekeerde reizigers, het onderwijs en sinds maandag ook in de woon-zorgcentra. Per definitie zijn alle situaties die daar niet binnenvallen dan ook niet wenselijk.”

Moonens vult ook aan dat er nog een zekere mate van onbetrouwbaarheid speelt bij de sneltesten. “Als iemand positief test, dan weet je dat die persoon besmet is. Maar als iemand negatief test, kan je dat niet met zekerheid weten. Daar moet dus wel voorzichtig mee omgegaan worden. Hopelijk kan het proces toch op een coronaveilige manier plaatsvinden en worden de veiligheidsmaatregelen goed gerespecteerd.”