Twee miljoen Australiërs in lockdown en lange wachtrijen aan testcentra nadat één coronabesmetting ontdekt werd

Twee miljoen inwoners van de Australische staat West-Australië moeten nog minstens tot vrijdag in lockdown blijven nadat één coronabesmetting ontdekt werd. Een veiligheidsagent van een hotel waar reizigers in quarantaine moeten, testte positief op het virus. De nauwe contacten van de man worden grondig getest, waardoor er lange wachtrijen ontstonden aan ziekenhuizen en testcentra. “Alle COVID-ziekenhuizen blijven open tot 22 uur”, aldus de premier van de staat. “Hoge risicogevallen worden in quarantaine geplaatst.”