Niet één maar twee doelmannen tijdens dezelfde wedstrijd met spoed afgevoerd: “Mijn gedachten zijn bij hem”

Dubbele paniek in de Ligue 2 afgelopen weekend. Zowel Caen-doelman Garissone Innocent als Chambly-keeper Xavier Pinoteau moesten tijdens dezelfde wedstrijd afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Vooral rond Innocent was er veel ongerustheid.

De wedstrijd in de Franse tweedeklasse eindigde op 4-2 voor Chambly, maar dat was slechts belangrijk voor de statistieken. Innocent viel in het slot, toen Caen een vrije trap mocht nemen aan de overkant, zonder iemand in de buurt plots tegen de grond. Zijn ploegmaats liepen in paniek naar de huurling van PSG, die al stuipend op het gras lag.

Volgens Ouest-France ging het om een “abnormale impuls in het hart”, waardoor hij zijn bewustzijn verloor. De 20-jarige doelman opnieuw werd en momenteel in stabiele toestand zou verkeren.

“Dit zijn zaken die je niet wil zien op een voetbalveld”, aldus trainer Pascal Dupraz. “Mijn gedachten zijn bij hem. Hij had moeite met ademhalen en spreken. Hopelijk komt het goed.”

Merci à tous pour les messages reçus et tout le soutien suite à l’incident qui m’est survenu durant le match d’hier soir.

Le foot est une grande famille ????

Je me réveille en bonne santé Dieu merci.

Bonne journée à tous ?? pic.twitter.com/TuSRebp7wC — Garissone Innocent (@Gari_Inno) January 31, 2021

Ook aan de overkant haalde de doelman had einde van de wedstrijd niet. Xavier Pinoteau kreeg bij een interventie de knie van aanvaller Nicholas Gioacchini (die rood kreeg) tegen zijn hoofd, verloor het bewustzijn en werd met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis voor een scan. Ook met hem zou het intussen opnieuw beter gaan.

Nous souhaitons mettre en avant ce soir, le SAMU 60 qui, avec ses rapides interventions, a probablement évité le pire. Bravo, et MERCI a eux ?????? pic.twitter.com/IP848lXXGx — FC CHAMBLY OISE (@FCCOISE) January 30, 2021

De fases met Pinoteau (vanaf 2:22) en Innocent (vanaf 4:40) zijn hieronder te bekijken.