Nieuwe besmettingen blijven stijgen, maar experts zien hoopgevende evolutie: “Geen eeuwigheid meer van belangrijke kaap verwijderd”

Minder ziekenhuisopnames, minder sterfgevallen maar wel opnieuw meer besmettingen: de coronacijfers van maandag zijn niet over de hele lijn positief. Maar experts benadrukken wel dat ze heel erg de goede richting uitgaan. Hoe moeten ze geïnterpreteerd worden? En wat betekent dat voor eventuele versoepelingen?

