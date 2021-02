Vlaams Artsensyndicaat: vaccineer de burgers per leeftijdsgroep

In de strijd tegen het coronavirus stelt het Vlaams Artsensyndicaat (VAS) voor om Belgen tussen 18 en 65 jaar op basis van leeftijd te vaccineren. “De overheden maken het veel te ingewikkeld. Er zal tijd verloren gaan en spanningen ontstaan omwille van de prioritering die niet aanvaard zal worden”, klinkt het maandag in een persbericht.

Op dit moment worden de vaccins gezet in woon-zorgcentra en ziekenhuizen. Vanaf maart zullen de grote vaccinatiecentra in gebruik worden genomen, in eerste instantie enkel voor 65-plussers en risicopatiënten. De brede bevolking, tussen 18 en 65 jaar, krijgt tussen juni en september de eerste prik. Maar hoe dat concreet zal verlopen, is nog koffiedik kijken.

Het VAS pleit voor de volgende vaccinatiefase dan ook voor een transparant, helder, duidelijk en zeer eenvoudig vaccinatiebeleid. Daarom lanceren ze het voorstel om de brede bevolking per leeftijd te vaccineren. “Werk de vaccinatie uit volgens leeftijdsgroepen, per drie, vijf of tien jaar, al naargelang de grootte van die leeftijdsgroep”, aldus het VAS. “Leeftijd kan elke administratie vaststellen, is een objectief gegeven en is qua morbiditeit en mortaliteit bij Covid-19 de meest determinerende factor.”

Volgens het artsensyndicaat biedt deze manier van werken heel wat voordelen. Zo is het logistiek oproepen per leeftijdscategorie eenvoudiger, zullen huisartsen minder telefonisch belast worden en worden discussies over prioritering van bepaalde groepen vermeden. Bovendien is de vaccinatieplanning hierdoor flexibeler aanpasbaar aan het moeilijk voorspelbaar aanbod van vaccins.

Het VAS roept de Vlaamse regering en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid nu op “om niet te wachten op de ingewikkelde werkwijze die de federale overheid probeert uit te werken”.