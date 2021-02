“Clubleiders amuseren zich vandaag weer rot met wheelen en dealen”

Wat amuseren de clubleiders zich toch vandaag, op de laatste dag van de transferperiode. Overbodige spelers slijten, ‘versterkingen’ binnenhalen. Veel van de mensen die de touwtjes bij onze clubs in handen hebben, teren op een commerciële achtergrond. Ze doen niets liever dan wheelen en dealen. En dat er door de coronacrisis minder geld in omloop is, lijkt nauwelijks te deren. Huren en verhuren dan maar.