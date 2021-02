Bayer zal mee CureVac-vaccin produceren

De Duitse farmagigant Bayer zal vanaf 2022 het coronavaccin dat werd ontwikkeld door het eveneens Duitse CureVac, produceren. Dat heeft de directeur van de farmatak van Bayer maandag aangekondigd.

“We beschikken over de nodige deskundigheid om het mRNA-vaccin van CureVac te produceren”, zei Stefan Oelrich. Hij voegde nog toe dat het de bedoeling is om 160 miljoen dosissen te maken in 2022.

De productie bij Bayer komt bovenop het productienetwerk waarover CureVac nu al beschikt, zo preciseerde CureVac-topman Franz-Werner Haas. Dat netwerk zal dit jaar 300 miljoen dosissen maken en volgend jaar een miljard.

Het vaccin van CureVac zit nog in de fase van de klinische proeven. Aan het UZ Gent startte in december nog een proef waarbij zeker 400 mensen het vaccin zouden krijgen om de efficiëntie en mogelijke bijwerkingen na te gaan.

De Europese Commissie heeft een contract ondertekend voor de aankoop van 405 miljoen dosissen van het CureVac-vaccin, zodra dat is goedgekeurd. België bestelde er 2,9 miljoen dosissen van, volgens de website van het federaal geneesmiddelenagentschap (FAGG)