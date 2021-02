Jongeren voorrang geven bij vaccinatie? “We moeten opletten voor de valkuilen”

“Geef mijn spuit eerst aan jongeren.” Met een open brief pleiten bezorgde ouders om jongeren te laten voorgaan bij versoepelingen en vaccinatie. “Wij kunnen wel wat langer wachten, terwijl zij mijlpaal na mijlpaal missen”, zegt initiatiefneemster Heidi De Pauw. De oproep houdt ook de experts bezig, zegt motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent). “Maar in de praktijk is het niet zo eenvoudig.”