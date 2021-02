Maandagochtend is in Mettet, in de provincie Namen, een bestuurder dood aangetroffen in zijn verongelukte wagen. Dat meldt het parket van Namen.

Omstreeks 06.00 uur bemerkte een automobilist een geaccidenteerd voertuig in de rue du Trinoy in Mettet. Hij contacteerde de hulpdiensten die het levenloze lichaam van de bestuurder (geboren in 1979) ontdekten.

Het parket stelde een deskundige aan. Volgens zijn bevindingen was de man de enige betrokkene bij het ongeval.