Twee spelers ondanks positieve coronatest in selectie Bayern München

Leon Goretzka en Javi Martinez zitten in de selectie van Bayern München voor het WK voor clubs, dat deze week start in Qatar. Beide middenvelders hebben positief getest op het coronavirus en misten afgelopen weekend de competitiewedstrijd tegen Hoffenheim (4-1).

Goretzka en Martinez verblijven momenteel in isolatie. Het is nog niet duidelijk of het tweetal effectief op het vliegtuig richting Qatar mag stappen.

Het toernooi in Qatar start donderdag en Bayern komt volgende maandag voor het eerst in actie. De Duitse grootmacht speelt dan tegen Al-Duhail of Al-Ahly. De clubs uit respectievelijk Qatar en Egypte gaan eerst onderling uitmaken wie tegen de winnaar van de Champions League mag spelen.