NMBS sluit 44 van 135 overgebleven loketten

De NMBS heeft beslist om tegen eind 2021 44 van de 135 overgebleven loketten te sluiten. De beslissing komt er door de toenemende digitalisering. Er zal een overgangsperiode komen vanaf maart.

Het aandeel transacties aan de loketten daalt elk jaar. In 2015 was dat nog 54 procent. Vorig jaar ging het nog slechts om 20 procent. Meer dan 75 procent van de verkoop van biljetten verloopt nu al via digitale kanalen. Daarom wil de NMBS verder inzetten op die digitalisering. En dat betekent dat ze binnenkort haar netwerk van loketten zal aanpassen, evenals de openingsuren van een aantal van haar loketten. 44 van de 135 overgebleven loketten (die samen minder dan 6 procent van alle transacties in 2019 vertegenwoordigen) zullen tegen eind 2021 geleidelijk worden gesloten. In 37 andere stations worden vanaf 1 maart 2021 de openingsuren van de loketten afgestemd op de drukste momenten van de dag.

Er is een overgangsperiode gepland die loopt van 1 maart tot eind 2021. In die periode zullen deze 44 loketten twee of drie dagen per week open blijven. Vanaf maart 2021 zullen stewards aanwezig zijn om de reizigers te informeren over de functionaliteiten van de verkoopautomaat. Er zullen ook brochures beschikbaar zijn om de klanten te informeren over de verschillende verkoopkanalen (automaat, app of website), die alle NMBS-producten aanbieden. In de betrokken stations zullen regelmatig informatie- en demonstratiesessies worden georganiseerd. NMBS zal ook aan de gemeenten die dat wensen aanbieden om informatiesessies te organiseren over het gebruik van deze nieuwe verkoopkanalen.

Na deze aanpassing zal nog steeds 16 procent van de stations beschikken over loketten. Volgens de NMBS is dat in Frankrijk momenteel nog 13 procent, in Nederland vier procent en in Duitsland zes procent. De NMBS verzekert dat deze beslissing niet leidt tot sluitingen van stations en geen enkele invloed zal hebben op het treinaanbod in de betreffende stations.

Verontwaardiging

ACOD Spoor/CGSP Cheminots is verontwaardigd te vernemen dat landelijk 44 loketten worden gesloten en dat de openingsuren in 33 andere stations worden beperkt. Dat laten ze weten in een persbericht. “Deze beslissing van het directiecomité kwam er eenzijdig zonder voorafgaand sociaal overleg en strookt niet met de voorbije gezamenlijke inspanningen op dat vlak”, klinkt het. “In 2007 had de NMBS 208 loketten, in 2018 nog 135 en nu slechts 91. Er zullen bovendien 77 voltijdse equivalenten (VTE) worden geschrapt. Deze evolutie glijdt verder af naar een permanente minimale dienstverlening. De rol van het verkooppersoneel is immers niet alleen tickets verkopen, maar ook het informeren van de reizigers. Een maximale aanwezigheid van loket- en stationspersoneel bevordert bovendien de sociale veiligheid in het station.”

ACOD Spoor/CGSP Cheminots ontkent de technologische en digitale evolutie met betrekking tot de verkoop zeker niet, “maar de keuze om deze evolutie automatisch om te zetten in een besparing van 77 VTE is een weinig vooruitziende keuze”, schrijven ze. “Het management moet zich ervan bewust zijn dat niet alle treingebruikers digitaal actief zijn. Niet alleen omdat men de trein van de digitalisering - bewust of onbewust - heeft gemist, maar ook omdat niet iedereen in het bezit is van technologische nieuwigheden zoals een smartphone of tablet.”

Stations

Het gaat om volgende stations: Ans, Bertrix, Beveren-Waas, Binche, Chatelet, De Pinte, Diksmuide, Gouvy, Harelbeke, Heide, Heist, James, Jette, Jurbeke, Kontich-Lint, Lede, Lesse, Leuze, Liedekerke, Luttre, Marbehan, Marchienne-au-Pont, Mariembourg, Mechelen-Nekkerspoel, Menen, Ninove, Opwijk, Peruwelz, Poperinge, Rixensart, Rochefort-Jemelle, Ronse, Saint-Ghislain, Silly, Sint-Genesius-Rode, Terhulpen, Ternat, Tielt, Torhout, Veurne, Virton, Waterloo, Waver en Zaventem.