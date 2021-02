Cercle Brugge neemt in volle degradatiestrijd afscheid van trainer Paul Clement

Cercle Brugge heeft beslist om de samenwerking met Paul Clement met onmiddellijke ingang te beëindigen. Beloftentrainers Jimmy De Wulf en Wouter Artz nemen tijdelijk over.

“Naast Paul Clement neemt Cercle Brugge ook afscheid van assistent-coach Nigel Gibbs”, aldus De Vereniging. “Cercle Brugge houdt zich eraan om Paul Clement en Nigel Gibbs te bedanken voor hun geleverde inspanningen en wenst hun veel succes toe in hun verdere toekomst.”

Cercle staat na 25 speeldagen op de 17de en voorlaatste plaats in de Jupiler Pro League. Het verloor dit weekend met 3-0 van STVV en telt slechts één punt meer dan rode lantaarn Waasland-Beveren.

Foto: BELGA

De nederlaag te veel

Clement werd bij Cercle aangesteld op advies van de nieuwe sportief directeur van AS Monaco, de Brit Paul Mitchell, een landgenoot van Clement. Hij hield de Brit die absoluut niet vertrouwd was met het Belgisch voetbal, lang de hand boven het hoofd. De fans keerden zich op de sociale media al maanden tegen Clement, die hun lieveling Kylian Hazard ook terug zette naar de B-kern. De kans is groot dat Hazard nu weer wordt opgevist. Ook kapitein Jérémy Taravel lag niet in de bovenste lade bij de gewezen assistent van Ancelotti die weinig ervaring had als hoofdtrainer.

In het begin liep het nog behoorlijk met prima voetbal en zeges tegen Antwerp en Gent. In november won Cercle nog tegen Waasland-Beveren maar dan ging het snel bergafwaarts met amper 4 op 39. De selectie keerde gisteren pas rond 2 uur terug uit Sint-Truiden maar vanmorgen was Clement al vroeg op Cercle. Voorzitter Vincent Goemaere overnachtte in Sint-Truiden maar reed nadien naar Brugge en deelde Clement zijn ontslag mee. Omdat Cercle woensdag de bekermatch op Leuven speelt nemen de trainers van de beloften Jimmy De Wulf en de Nederlander Wouter Artz voorlopig over. Straks leiden ze de middagtraining.

Met Clement vertrekt dus ook zijn landgenoot Nigel Gibbs. De jonge conditietrainer Eddie Lattimore en video-analist Metcalf mogen voorlopig wel blijven. Er wordt nu koortsachtig naar een nieuwe hoofdtrainer gezocht. Vorig jaar kon Vincent Goemaere zijn wil doordrukken en Storck halen als opvolger van Mercadal, maar het wordt nu moeilijker om Mitchell te overtuigen om een Belgische coach in huis te halen. Vorige zomer wilde Goemaere graag Marc Brys halen maar dat werd geweigerd in Monaco, net als de kandidatuur van Glen De Boeck.