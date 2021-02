Zwart meisje (9) met pepperspray bespoten door Amerikaanse politie: “Zo’n beelden wil je niet zien als moeder”

In de Verenigde Staten is een video opgedoken van politieagenten die pepperspray gebruikten tegen een negenjarig zwart meisje in Rochester, in de staat New York. Het incident gebeurde afgelopen vrijdag, nadat de politie een oproep binnenkreeg voor “familiale problemen”. De video veroorzaakt voor een nieuwe golf van verontwaardiging in de VS over het veelvuldige gebruik van geweld door de politie, zeker tegen Afro-Amerikanen.

Volgens de adjunct-politiechef Andre Anderson dreigde het meisje ermee haar moeder te doden en zichzelf om het leven te brengen. Toen de politie arriveerde, wilde het meisje nog wegvluchten, maar ze werd in de sneeuw geduwd en in de boeien geslagen. De agenten probeerden haar in de politiewagen te zetten, maar het meisje wilde niet naar het ziekenhuis worden gebracht zonder haar vader eerst te zien. “Ik wil mijn papa”, schreeuwde ze terwijl ze om zich heen schopte en zich hevig verzette. Daarop zei een van de agenten: “Bespuit haar gewoon maar.”

De beelden van de arrestatie die met de bodycams van de agenten werden gemaakt, zijn zondag door de politie gepubliceerd. De identiteit van het meisje werd niet vrijgegeven en op de beelden is ze onherkenbaar gemaakt. “Zo’n beelden wil je niet zien als moeder”, ze een emotionele Lovely Warren, de burgemeester van Rochester en zelf moeder van een meisje van tien. “Dit is niet iets dat ook maar iemand van ons wil of kan rechtvaardigen. Dit is iets dat we moeten veranderen.”

Warren beloofde dan ook om een intern onderzoek te voeren naar het buitensporige geweld van de politie. De politie is echter van mening dat ze hebben gehandeld om de veiligheid van het meisje te verzekeren.

Het is de tweede keer in een jaar tijd dat de politie van Rochester in opspraak komt voor gewelddadig optreden tegen Afro-Amerikanen. In maart vorig jaar stierf de Daniel Prude (41) die door de politie tegen de grond werd gehouden. De agenten hadden een kap over zijn gezicht gedaan, nadat hij op de agenten had gespuwd en gezegd had dat hij besmet was met het coronavirus.

De dood van Prude, die net als het negenjarige meisje met mentale problemen kampte op het moment van zijn arrestatie, had geleid tot grootschalige protesten in de stad.